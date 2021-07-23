رغم غلقه بقرار من النيابة .. غرق شخصين تسللا للسباحة بشاطئ النخيل بالإسكندرية

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لقي شخصان مصرعهما غرقًا بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، فى رابع أيام عيد الأضحى، رغم قرار النيابة العامة غلق الشاطئ ومنع نزول الرواد. وتلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغًا، يفيد بمصرع غريقين بشاطئ النخيل، رغم غلقه بقرار من النيابة العامة، ونزول عدد من الأشخاص إلى مياه البحر.

توجه ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص غرق شاب يدعى بهاء أنور عبده 23 سنة، من محافظة القاهرة، وشخص آخر، تسللا إلى مياه البحر رغم غلق الشاطئ ولافتات التحذير على طول الشاطئ والإجراءات المتبعة لمنع نزول البحر.

وناشد أهالي الضحيتين المسؤولين تكثيف عمليات البحث بواسطة قوات الحماية المدنية والغواصين المتطوعين لانتشال الجثمانين من مياه الشاطئ قبل أن يعلقا في الحواجز وحتى يتمكنوا من دفنهما.