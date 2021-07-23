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أسرة بمدينة العلمين خلال حديثها مع : حلوة المدينة يا ريس؟! ()

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أسرة بمدينة العلمين خلال حديثها مع السيسي: حلوة المدينة يا ريس؟! (فيديو) أسرة بمدينة العلمين خلال حديثها مع : حلوة المدينة يا ريس؟! ()

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التقطت عدسات الكاميرات للرئيس عبدالفتاح ، وهو يخاطب أسرة أثناء تفقده عدة محاور وطرق في مدينة العلمين، اليوم الجمعة.

وقالت إحدى السيدات للرئيس: «المدينة جميلة يا ريس؟!»، ليرد الرئيس: «حلوة بيكم انتم وربنا يحفظكم».

ووجهت السيدة دعاءً للرئيس السيسي قائلة: «ربنا يخليك لينا يا ريس»، ليرد السيسي: «ويخلي حضرتك».

وتابع الرئيس خلال حديثه مع الأسرة: «لازم نتبسط وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معًا نبني المستقبل» بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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