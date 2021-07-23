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التقطت عدسات الكاميرات فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يخاطب أسرة أثناء تفقده عدة محاور وطرق في مدينة العلمين، اليوم الجمعة.

وقالت إحدى السيدات للرئيس: «المدينة جميلة يا ريس؟!»، ليرد الرئيس: «حلوة بيكم انتم وربنا يحفظكم».

ووجهت السيدة دعاءً للرئيس السيسي قائلة: «ربنا يخليك لينا يا ريس»، ليرد السيسي: «ويخلي حضرتك».

وتابع الرئيس خلال حديثه مع الأسرة: «لازم نتبسط وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معًا نبني المستقبل» بمناطق شرق وغرب محافظة الإسكندرية.