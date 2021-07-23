«مونديال قطر» يثير أزمة لدورى أبطال أوروبا

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كشفت تقارير صحفية أوروبية أن موسم 2022/2023 سيشهد تغييرًا فى مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا بسبب انطلاق نسخة كأس العالم 2022 بقطر فى فصل الشتاء لأول مرة فى تاريخ المسابقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فى الخليج العربى فى فصل الصيف.

وتستضيف قطر منافسات نهائيات كأس العالم 2022 التى ستقام فى 21 نوفمبر المقبل وستستمر حتى 18 ديسمبر، والتى ستؤثر بدورها على مواعيد الدوريات العالمية، بما فيهم مسابقة الأندية الأكثر شهرة، دورى أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» إن بطولة كأس العالم ستفرض مواعيد جديدة على الدوريات الأوروبية ودورى أبطال أوروبا، حيث ستضطر للتوقف تمامًا قبل أسبوعين من انطلاق مسابقة كأس العالم الأولى من نوعها فى الشتاء، ويستمر التوقف طوال فترة البطولة. وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن البطولة الدولية ستفرض بداية مبكرة للموسم القادم على مستوى العالم، حتى يتسنى للفريق التقدم فى المباريات المحلية قبل فترة التوقف لكأس العالم، كما سيكون التأثير الأكبر على مباريات دور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم لديه بالفعل فكرة حول تغيير المواعيد لدور مجموعات دورى أبطال أوروبا حيث ستكون البداية فى النسخة المقبلة 2022/2023 اعتبارًا من 6 من شهر سبتمبر. أما الجولة الثانية من دور المجموعات فستُلعب يومى 13 و14 من شهر سبتمبر، وفى الأسبوع التالى تستمر المباريات ثم الجولة الثالثة فى 4 أو 5 أكتوبر وأيضًا بدون راحة قبل الجولة الرابعة التى ستكون فى الأسبوع التالى مباشرة يومى 11 و12 أكتوبر على أن تكون الجولة الخامسة 25 و26 أكتوبر، والختام فى 1 و2 نوفمبر. بينما سيتم الاحتفاظ بالمواعيد المعتادة لأولى الأدوار الإقصائية من دورى أبطال أوروبا والتى ستكون ما بين 14 إلى 22 فبراير لدور الذهاب والإياب سيكون فى الأسبوعين الأول والثانى من شهر مارس.

كما ستتأثر مرة أخرى المسابقة فى ربع النهائى بتأخر عن المواعيد التقليدية لتكون فى الأسبوع الثانى من شهر إبريل والإياب فى الأسبوع الثالث لإفساح المجال أمام الفرق لاستكمال مبارياتها فى الدوريات المحلية التى توقفت بسبب كأس العالم.

أما دور نصف النهائى فسيتم لعب مباراتى الذهاب والإياب أيام 10 من شهر مايو و17 من الشهر نفسه فى حين أن النهائى سيكون فى اسطنبول يوم 10 يونيو وهو موعد متأخر لأول مرة فى تاريخ البطولة منذ عام 1956 باستثناء مباراة النهائى للبطولة التى كانت فى أغسطس 2020 بسبب ظروف وباء كوروبا.