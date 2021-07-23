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«شابوفالوف»: «فيدرر» ملهم.. ومن الصعب تحديد الأفضل فى التاريخ

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«شابوفالوف»: «فيدرر» ملهم.. ومن الصعب تحديد الأفضل فى التاريخ «شابوفالوف»: «فيدرر» ملهم.. ومن الصعب تحديد الأفضل فى التاريخ

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يرى الكندى دينيس شابوفالوف، المصنف 14 عالميا، أن السويسرى روجر فيدرر، شخصية نادرة فى التنس، نظرا لأسلوبه الفريد داخل وخارج الملعب.

وقال شابوفالوف، فى تصريحات نقلتها سبورت كلوب: «أتذكر فى عام 2017 عندما أتيت إلى بازل، لم أكن معروفا حينها، وصادفت فيدرر فى الطريق، ونزل للحديث معى 15 دقيقة، ورحب بى فى مدينته».

وتابع: «سألنى فيدرر عن انطباعى عن المدينة، وجعلنى أشعر وكأنى فى موطنى، وهذا أمر غريب، فعدد قليل من اللاعبين يقومون بمثل هذه الأشياء لأن لديهم العديد من الالتزامات».

وأضاف: «لقد كان نموذجا رائعا لى عندما كبرت، ومازال كذلك بالنسبة لى، بسبب تصرفاته. إنه يتعامل بأصالة وعلى طبيعته، لقد ألهمنى لأنى قابلته شخصيا وعرفت كيف يتصرف».

وحول رأيه بشأن من يستحق لقب «الأفضل عبر التاريخ» فى ظل احتدام المنافسة بين الثلاثى فيدرر ونادال وديوكوفيتش، قال شابوفالوف: «من المستحيل تحديد ذلك، لأن هذا الموضوع يعتمد على وجهات نظر شخصية».

وأوضح: «البعض ينظر للإحصائيات، والبعض الآخر ينظر للبطولات الكبرى، وهناك من يرى أن الأفضل هو من يتعامل بشكل مميز خارج الملعب وداخله».

وأتم صاحب الـ 22 عاما: «هذا الثلاثى فريد، ومن الجميل أن أكون جزءا من هذا الجيل، ولا أعتقد أن هذا الجيل سيتكرر فى التاريخ».

المصرى اليوم

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