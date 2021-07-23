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محافظ الجيزة يهنئ بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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محافظ الجيزة يهنئ السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو محافظ الجيزة يهنئ بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، بمناسبة الذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وقال في برقيته: «بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 23 يوليو، تلك الثورة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الحديثة وتاريخ كفاح الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن الشعب المصري سيظل دائما يقف إلى جانب قواته المسلحة ضد كل من يريد النيل من مصرنا الغالية، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة«.

كما بعث ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعددا من الوزراء، والمحافظين.

المصرى اليوم

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