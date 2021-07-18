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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك

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"العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك "العثيم" يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك
أشاد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن

رفع رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة عبدالله بن صالح العثيم، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- والشعب السعودي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ سائلًا الله أن يعيده على الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية وكل شعوب العالم بالخير والسعادة، وأن يُديم على مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة.

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى تقام شعيرة الحج في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي قواعد الصحة ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام؛ خاصة في ظل الظروف التي أحدثتها جائحة كورونا وما يستلزم ذلك من إجراءات احترازية وبروتكولات صحية باستخدام أفضل الوسائل المتاحة وتوظيفها لخدمة الحجاج.

وأشار للرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر للحرمين الشريفين والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة؛ انطلاقًا من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.

وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الطاهرة مليكها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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