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يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

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تنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف لتحقيق التباعد الجسدي

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

استمرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، يوم التروية؛ حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف؛ لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وقالت الرئاسة إنها تقدم عددًا من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي- نقطة الشبيكة- نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.

كما تعمل الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ(10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج، وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كل الإمكانيات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

يوم التروية.. أفواج الحجاج تُواصل توافدها وسط منظومة متكاملة من الخدمات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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