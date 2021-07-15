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لاعب كايزر تشيفز السابق : موسيماني سيخوض نهائي إفريقيا بـ«حذر».. والأهلي لن يفوز بسهولة

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لاعب كايزر تشيفز السابق : موسيماني سيخوض نهائي إفريقيا بـ«حذر».. والأهلي لن يفوز بسهولة لاعب كايزر تشيفز السابق : موسيماني سيخوض نهائي إفريقيا بـ«حذر».. والأهلي لن يفوز بسهولة

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قال شون بارتلت، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي السابق، إن فريقه يسعى لتقديم مباراة كبيرة والتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب النادي الأهلي، في النهائي المقرر له السبت المقبل.

وأضاف بارتلت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن موسيماني، سيكون حذرًا في نهائي البطولة، لخوض مباراة متوازنة، إلا أنه يبحث عن الفوز في الوقت نفسه.

وتابع أن الأهلي إذا انتصر، سيكون بنتيجة ليست كبيرة كما يردد البعض، حيث أن الفوز لن يكون أكبر من هدفين مقابل هدف، موضحًا أن كفة الأهلي هي الأرجح، خاصة وأنه يخوض المباراة بالمغرب في شمال إفريقيا، فضلًا عن خبراته الكبيرة في مثل هذه المباريات، على عكس كايزر تشيفز.

واختتم نجم كايزر تشيفز السابق، تصريحاته، أن كايزر تشيفز يمتلك نوركوفيتش وكاسترو، المتوقع أن يصنعا الفارق أمام الأهلي، بينما على النقيض الأحمر لديه فاعلية كبيرة على مرمى منافسيه، مطالبًا فريقه بضرورة الحذر وعدم فتح خطوطه.

المصرى اليوم

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