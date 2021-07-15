"السدحان" لـ"سبق": سنقدِّم مسرحًا جماهيريًّا يجمع بين المعنى والكوميديا والطرافة

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عبّر عن تفاؤله خلال تدشين هيئة المسرح استراتيجيتها لتطوير قطاع الفنون الأدائية

كشف الفنان عبدالله السدحان عن خططه لتقديم مسرح جماهيري، يجمع بين المعنى والكوميديا والطرافة، معربًا في هذا الصدد عن تفاؤله بنجاح استراتيجية هيئة المسرح والفنون الأدائية لتطوير القطاع المسرحي والفنون الأدائية، التي دشنتها الهيئة أمس تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية.

وفي التفاصيل، قال السدحان لـ"سبق": حسبما سمعنا وقرأنا وشاهدنا، نتمنى أن تُكلل بالنجاح.. مستدركًا: لكن الأيام أمامنا، وسنرى بإذن الله. وحصل حديث بيني وبين القائمين على هيئة المسرح، وإن شاء نقدم مسرحًا جماهيريًّا، فيه الطرافة والمقولة والكوميديا والطرافة والمعنى كما كنا في السابق، لكنّ زمنًا عن زمن يختلف.

وأضاف: الليلة شهدنا وعودًا واحتفالية وبداية استراتيجية للهيئة والعمل الأدائي.. والأيام أمامنا، وسيتحقق إن شاء الله.

وعن كون المسرح السعودي كان ذكوريًّا في الفترة الماضية رد الممثل السدحان: كان المسرح في بداياته الجميلة، بدءًا من مسرحيات " قطار الحظ " و"ثلاثين نكد" و"تحت الكراسي"، وهكذا إلى ان وصلنا لمسرحية "للسعوديين فقط" ومسرحية "ولد الديرة"، وبعدهما رجع المسرح إلى الخلف، وبدأ يحبو، ولعل وعسى يكون قد فاق من سباته من خلال هذه الاستراتيجية.

وعن نسبة ومدى تفاؤله بنجاح هذه الاستراتيجية رد السدحان -وهو ممثل وكاتب ومنتج-: "لن أتفاءل إلا عندما أرى بأم عيني كما يقولون".

وكانت هيئة المسرح والفنون الأدائية قد دشنت مساء أمس تحت رعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، استراتيجيتها لتطوير القطاع المسرحي والفنون الأدائية، وذلك في الحفل الذي أقيم بمركز الملك فهد الثقافي بحضور نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي للهيئة سلطان بن عبدالرحمن البازعي، إلى جانب نخبة من المسرحيين والفنانين والإعلاميين.