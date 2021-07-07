وزير الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فضائل عشر ذي الحجة

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إيمانًا من الوزارة بأهمية رسالة منبر الجمعة بالتوجيه والإرشاد إلى كل ما يقرب إلى الله عز وجل

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كل الخطباء بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن فضل عشر ذي الحجة والعمل الصالح فيها، وحث الناس على اغتنامها بالعمل الصالح لما ورد في فضلها وفضل العمل فيها من أدلة في الكتاب والسنة.

جاء ذلك في تعميم أصدره لفروع الوزارة بعموم مناطق المملكة تَضَمّن توجيه خطباء الجوامع والمساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة بتخصيص الخطب لبيان فضل هذه الأيام التي أقسم الله بها في كتابه تشريفًا لها فقال عز وجل: {والفجر، وليال عشر} كما دلت النصوص من السنة على أن العمل الصالح فيها من أجل وأعظم القربات.

ويأتي تعميم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إيمانًا من الوزارة بأهمية رسالة منبر الجمعة بالتوجيه والإرشاد إلى كل ما يقرب إلى الله عز وجل؛ لا سيما في الأيام الفاضلة التي تُضاعف فيها الأعمال الصالحة، وتماشيًا مع رسالة الوزارة السامية في الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال.