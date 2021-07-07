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تامر أمين في رسالة نارية لشريف إكرامي: هداف بيراميدز ولكن في نفسه ()

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تامر أمين في رسالة نارية لشريف إكرامي: هداف بيراميدز ولكن في نفسه (فيديو) تامر أمين في رسالة نارية لشريف إكرامي: هداف بيراميدز ولكن في نفسه ()

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قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك بعض اللاعبين مرزقين مثل الأخ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي سابقا، وبيراميدز حاليا، لأنه كان حارس النادي الأهلي أكبر نادي في افريقيا والشرق الأوسط لمدة 7 سنوات، وهذا في حد ذاته رزق لا أتخيله.

وتابع تامر في برنامج أخر النهار الذي يعرض على قناة النهار «كون شرف إكرامي الحارس الأساسي للنادي الأهلي لهذه المدة الطويلة هو في حد ذاته رزق كبير حتى نجح الاهلي في اعادة محمد الشناوي لحراسلة الاهلي وجلس شريف احتياطي ولم يجد له مستقبل فذهب إلى بيراميدز حيث أنه اصبح هداف الدوري في بيراميدز حيث سجل أهدافا عديدة ولكن في نفسه

وأردف أمين «المدير الفني الجديد لبيراميدز عندما تولى المهمة اقتنع باحمد الشناوي الذي كان احتياطيا لشريف حيث كان ايضا المهدي سليمان الحارس الاحتياطي الثاني لبيراميدز ولان المدير الفني كان يتولي وداي دجلة سابقا ويعرف اللاعبين المصريين فقد جعل الحارس احمد الشناوي هو الحارس الاساسي وبالفعل تالق الشناوي خاصة في مبارة الرجاء في الكونفيدرالية وصد ضريتي جزاء ولكن خسر بيراميدز بسبب تهاون لاعبي بيراميدز في اهدار ضرباتهم في المباراة وواصل احمد الشناوي تقديم المستوى الرائع وفي مباراة فريقه امام الاهلي كان نجم اللقاء ودافع عن مرماه 3 أو 4 انفرادات محققة للاهلي

وأوضح تامر «في المباراة الأخيرة أمام إنبي سقط الشناوي، وطلب تغييره ومنذ قليل صرح نادي بيراميدز أن الشناوي أصيب بالرباط الصليبي، وهو ما نوجه خالص مواساتنا وتعاطفنا مع الشناوي، وباذن الله ترجع بالسلامة، وخالص مواستنا لنادي بيراميدز.

وأضاف ساخرا «ومليون مبروك يا إكرامي وسبحان الله تلف تلف وترجعلك رغم أن العقل يرجح المهدي سليمان ليكون الأساسي لأن المهدي حارس ممتاز، ولكن لا اعتقد، لأن واضح أن الأقدار ستجعل إكرامي يعود ليلعب أساسي، مردفا «سبحان الله سبحان الله».

وأضاف أمين «كرة القدم ليست كلها موهبة وليست كلها مهارة ولكن هناك جزء كبير جدا منها رزق وتوفيق واختتم قائلا: «سبحان الله في اقدار الحياة، ولعبة كرة القدم».

المصرى اليوم

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