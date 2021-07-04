جانتس: إسرائيل مستعدة للعمل من أجل ازدهار لبنان وخروجه من الأزمة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة للعمل من أجل ازدهار لبنان وخروجه من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال افتتاح النصب التذكاري لقتلى جيش لبنان الجنوبي، وهي ميليشيا لبنانية موالية لإسرائيل قاتلت إلى جانب الأخيرة خلال اجتياجها لبنان قبل نحو 40 عاما.

وأضاف غانتس، في تصريحات نقلها موقع «واللا»: «عرضت إسرائيل في الماضي مساعدة لبنان، وحتى اليوم نحن مستعدون للعمل والتأثير على دول أخرى ستساعده وتمد له يد العون من أجل ازدهاره والخروج من الأزمة».

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي «حزب الله» المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، وقال إنه (حزب الله) يعمل على زيادة تدخل إيران في البلد، وتنفيذ نوع من «الانقلاب الهادئ» داخله، على حد قوله.