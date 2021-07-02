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«ناجلسمان» يبدأ مهمته مع بايرن ميونخ بمواجهة «كولن» وديًا

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«ناجلسمان» يبدأ مهمته مع بايرن ميونخ بمواجهة «كولن» وديًا «ناجلسمان» يبدأ مهمته مع بايرن ميونخ بمواجهة «كولن» وديًا

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أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى لكرة القدم، أن الفريق سيخوض أولى مبارياته تحت قيادة مديره الفنى الجديد جوليان ناجلسمان، عندما يلتقى كولون وديا فى 17 يوليو الجارى، ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وتبدأ استعدادات بايرن ميونخ يوم الاثنين المقبل باختبارات أداء للاعبين الذين لم يشاركوا مع منتخبات بلادهم فى كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وبعدها يلحق بهم اللاعبون الدوليون. ويخوض بايرن ميونخ أربع مباريات ودية استعدادا للموسم، أولاها أمام كولون فى مدينة فيلينجن بحضور ستة آلاف مشجع، حيث جرى السماح بحضور عدد محدد من المشجعين فى ظل جائحة المستجد.

وبعدها يخوض بايرن مباريات ودية أخرى أمام أياكس الهولندى، على ملعب «أليانز أرينا» فى 23 يوليو وأمام بوروسيا مونشنجلادباخ ونابولى الإيطالى يومى 28 و31 من الشهر نفسه. وذكر بايرن ميونخ أن الصورة لم تتضح بعد بشأن عدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم خلال مباريات الفريق البافارى على ملعبه. وطبقا للقواعد المعمول بها حاليا فى ولاية بافاريا، يسمح بحضور 1500 مشجع.

لكن استاد «أليانز أرينا» يشهد استقبال 14 ألفا و500 مشجع فى إطار مشروع تجريبى تشهده بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية. وستكون مباراة الدور الأول بكأس ألمانيا فى أغسطس المقبل، أول مباراة رسمية لبايرن ميونخ تحت قيادة ناجلسمان، قبل أن يخوض الفريق المنافسة على التتويج بلقب الدورى الألمانى (بوندسليجا) للموسم العاشر على التوالى.

المصرى اليوم

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