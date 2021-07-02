محافظ بني سويف : توريد 236 ألف و914 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد

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قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي،وصل إلى 236 ألف و914طن،وذلك منذ بداية موسم التوريد وحتى صباح اليوم، مشيراً إلى انتظام أعمال التوريد بشونتي بني سليمان الشرقية ومطحن الواسطى، اللتين قررت وزارة التموين استمرار العمل بهما بعد إغلاق كافة مواقع الاستلام والتوريد بداية من أمس، خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته 15 يوليو الجاري، وبعد تخطى المستهدف وضعف الكميات الموردة.

وأشار إلى أنه قد تم مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني عند تحديد هذين الموقعين بالتنسيق بين غرفة عمليات الوزارة واللجنة المشكلة بالمحافظة،مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين والموردين.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

