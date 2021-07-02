«محامين جنوب الجيزة»: عقد ندوة قانونية للأعضاء الخميس المقبل

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أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة محامين جنوب الجيزة، برئاسة جمال عمر، نقيب الفرعية، عن تنظيم ندوة قانونية لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة يوم الخميس المقبل، الموافق 8 يوليو الجاري.

وأوضحت النقابة أن الندوة يحاضر فيها وحيد الكيلاني، المحامي، رئيس لجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين، وذلك بمقر نقابة محامي جنوب الجيزة الفرعية.

يتناول المحاضر كيفية التعامل مع موظفي المحاكم وأقسام الشرطة، ودور المحامي في أثناء تحقيقات النيابة في الجنايات وكافة حقوق المتهم، وكيفية قراءة أوراق الدعوى وكيفية التجهيز لمرحلة المرافعة، وعيوب المرافعة، وكيفية تجهيز الدفاع والدفوع في قضايا الجنايات.

ويتطرق المحاضر الحبس الاحتياطي، وشرح القانون 145 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ودراسة شروط الحبس الاحتياطي، ودراسة الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي، ودراسة الاستثناءات الواردة بقانون الحبس الاحتياطي.

كما يستعرض الدفاع والدفوع في الجنايات، ودراسة مسرح الجريمة، ودور المحامي في أثناء ذلك، كما يقدم تدريب على حالات التلبس الواردة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ودراسة عشرة قضايا مخدرات، إضافة إلى التدريب على الدفاع والدفوع.