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مصادر تكشف حقيقة قنوات الإخوان حول تهديد مواطن بالانتحار وقتل أسرته

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مصادر تكشف حقيقة فيديو قنوات الإخوان حول تهديد مواطن بالانتحار وقتل أسرته مصادر تكشف حقيقة قنوات الإخوان حول تهديد مواطن بالانتحار وقتل أسرته

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كشفت مصادر حقيقة ما تم تداوله بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً مقطع مصور لأحد الأشخاص هدد خلاله بالإنتحار وقتل أبنائه بدعوى تعرضه للظلم من مالك الشركة التي يعمل بها كسائق، زاعماً قيام بعض أفراد الشرطة بخطفه من أمام منزله وإحتجازه بأحد الجراجات والتعدى عليه بالإتفاق مع مالك الشركة وعدم إتخاذ قسم الشرطة المختص الإجراءات اللازمة قِبل الواقعة .

وأضافت المصادر :بالفحص تبين عدم صحة إدعاءاته، وأن المذكور سبق إتهامه في عدد من القضايا «قتل خطأ – إصابة خطأ – سرقة»، وسبق له العمل كسائق سيارة نقل بالشركة خلال عام 2017، وفى أوائل عام 2018 حدث خلاف بينه وبين مدير الصيانة بالشركة، لإتهام الأخير له بسرقة بعض قطع الغيار من السيارة قيادته وتطور الأمر إلى قيام بعض أصدقاء مدير الصيانة بالتعدى عليه بالضرب داخل أحد الجراجات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة في حينه دون تدخل من مالك الشركة ودون حدوث ثمة تجاوزات أو تعدى من قِبل أياً من أفراد الشرطة .

المصرى اليوم

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