بالصور..مكافحة الملاريا تطهر أسواق وميادين العريش ضد الحشرات والقوارض

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، عمليات الترصد الحشري ومكافحة القوارض وناقلات الأمراض بمدينة العريش، وذلك بتعليمات من الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وأكد المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة والمشرف على الفريق، علي تغطية منطقة سوق المحاسنة والسوق المركزي وميدان الرفاعي بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض وناقلات الأمراض والذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

أضاف الفرماوي، أنه جري أيضا تغطية غرف التفتيش الموجودة في سوق المحاسنة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ ، وتطهير جميع بؤر الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسته وتحت إشرافه، وبمشاركة أعضاء الفريق المكون من المهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين السيد السنوسي ومحمد شحاته ومحمد اسماعيل ونافذ عبده مسلم