الفنان اللبنانى كميل سلامة: «هجمة مرتدة» من الأعمال التى فتحت أعين الجمهور

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بعد ظهوره بدور الخواجة خريستو فى فيلم «الفلوس»، ظهر الفنان اللبنانى الكبير كميل سلامة بدور «جبران» الفلسطينى الذى يعيش فى أوروبا، ويتولى التواصل مع عميلة المخابرات المصرية هند صبرى، خلال مسلسل «هجمة مرتدة»، الذى عرض فى رمضان، ويقدم عرضه الثانى حاليا. «كميل» تحدث عن مشاركاته فى الأعمال الفنية بمصر، وعن المشاركات العربية فى الأعمال الفنية التى رآها ضرورة لرفع مستواها، وعدم اقتصار الأعمال على أبناء البلد الواحد مع انتشار المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعى، كما كشف عن تجربته الجديدة، مسلسل «سنوات الحبّ والحرب»، الذى يجرى تصويره فى مصر ولبنان وسوريا، وعن أسباب غيابه 7 سنوات عن المسرح فى لبنان.. وإلى نص الحوار:

الفنان كميل سلامة فى مشهد من فيلم «الفلوس»

■ شاركت مؤخرا فى مسلسل «هجمة مرتدة» كضيف شرف.. كيف رأيت تلك التجربة؟

- عندما يكون النصّ مقنعًا والمخرج خلّاقًا والممثلون نجومًا لا يمكن لأى تجربة إلّا أن تكون ممتعة، مؤثّرة وتضيف إلى تجربة المشاركين فيها غنى وعمقًا، وهذا ما تركته تجربة المشاركة فى مسلسل «هجمة مرتدّة» فى نفسى وقلبى.

■ كيف جاءت تلك المشاركة.. وماذا عن التعاون مع أحمد عز وهند صبرى وصناع المسلسل؟

- مشاهد شخصيّة «جبران» تمّ تصويرها خلال يومين فى شهر فبراير 2019، وكانت لى فرصة لأتعرّف عن قرب على المخرج أحمد علاء الديب والفنانة هند صبرى وفريق الإنتاج والتصوير، والحقّ يقال لم ألمس سوى الاحتراف والاحترام المتبادل والاستقبال اللائق وكأنى أعرف الجميع منذ وقت طويل، الكواليس كما العمل كانت فرصة لتوثيق التعارف وتبادل الخبرات ولو بسرعة، نتيجة لضغط العمل وقصر المدّة، على أمل تجديد التعاون، وجميع مشاهدى كانت مع هند صبرى التى كان التعاون معها مثالًا للاحتراف والاحترام، أمّا الفنان أحمد عزّ وسائر نجوم العمل فلم تجمعنى بهم للأسف ظروف التصوير، على أمل التعاون فى أعمال مقبلة.

■ كيف ترى أهمية مثل هذه النوعية من الأعمال التى تتناول بطولات ومستوحاة من وقائع مخابراتية؟

- إنّ أى عمل فنى مشغول بدقّة وشغف وعناية سيوفّر ظروف النجاح مهما كانت المواضيع المطروحة، وطبعًا هذه النوعيّة من الأعمال تضيف إلى عقل المشاهد وخياله المواقف المثيرة للحماسة والتى تتطلّب مشاهد الحركة والمغامرة، عدا عن أنّها تفتح أمام ناظريه وقائع أثّرت على يوميّاته دون أن يعلم وكشفت له كم أنّ عيونًا ساهرة كانت تحميه وهو منشغل بحياته العاديّة.

■ هل شعرت بأن المسلسل ساهم فى إلقاء الضوء على سنوات ما قبل الربيع العربى وما تشهده الدول العربية من مؤامرات خارجية؟

- بالفعل، إنّ توالى الأحداث خلال الحلقات يجعلها تترابط أمام المشاهد ليستنتج منها تفسيرات لأحداث ومواقف كان يعيش نتائجها دون أن يدرك مسبّباتها، والبناء الدرامى الجيّد فى المسلسل جعل المشاهد يتابع كمن يبنى قطعًا من أحجية كبيرة يجمعها السيناريو والإخراج لتكتمل صورتها مع مرور الحلقات.

■ هل كان لك استعدادات خاصة لتقديم شخصية «جبران»؟

كميل سلامة مع أبطال فيلم «قضية رقم ٢٣»

- إنّ أى شخصيّة تعرض على الممثّل تتطلّب منه قراءة المسلسل كاملًا ليرى مدى فعل هذه الشخصية فى الأحداث، ثم ينتقل إلى تصوّر الشخصيّة بشكلها ونفسيّتها وعلاقتها بسائر الشخصيّات، ولم يختلف تحضيرى لشخصيّة جبران عن هذا المسار، وكونه رجلًا فلسطينيا يعيش فى أوروبا فإنّ اللهجة يجب أن تدرس بدقّة، ولم يكن هذا صعبًا علىّ كون هذه اللهجة رافقتنى فى مراحل كثيرة من حياتى من خلال بعض العائلة والمعارف.

■ ما أصعب مشاهدك فى المسلسل.. وهل كان هناك استعداد خاص لمشهد صفع هند صبرى خلال الأحداث؟

- ليس هناك مشهد سهل، إذ متى استسهل الممثّل أى مشهد ولو كان صامتًا فإنّه يساهم فى فشله، الصعوبة هى أن يعتبر الممثّل أنّه مسؤول بالكامل عن نفسه وعن نجاح الممثّل الذى يشاركه المشهد، أمّا مشهد الصفعة فلم أكن موجودًا خلال تصويره، لكنى شاهدته خلال عرض المسلسل.

■ ماذا عن ردود الأفعال التى تلقيتها عن «جبران»؟

- المشاركة بحدّ ذاتها فى مسلسل بهذه الأهميّة وفى مصر كان لها أثر إيجابى جدًا بين المحبّين والأصدقاء، ومن ناحية ردود الأفعال الفنيّة، فقد صدرت فى لبنان مقالات تثنى على المسلسل وعلى أدائى لشخصيّة «جبران».

■ ألا ترى أن مشاركتك فى الدراما المصرية تأخرت كثيرا منذ شاركت فى فيلم «الفلوس» مع تامر حسنى بشخصية الخواجة خريستو؟

- «أن تأتى متأخّرًا خير من ألّا تأتى أبدا».. هكذا يقول المثل، أنا أؤمن بأنّ ما يحدث الآن كان مقدّرًا أن يحدث الآن، والأمنية أن يستمرّ التعاون والمشاركة بالبناء على التجارب الحاصلة، صحيح أنّ فيلم «الفلوس» كان بداية واعدة فتحت لى الباب للمشاركة فى الدراما المصريّة، ويبدو أنّ الباب لن يغلق بل سيتّسع أكثر وأكثر إن شاء الله.

■ هل ترى أن التعاون العربى بين الفنانين وصناع الأعمال أصبح أكثر توسعًا الفترة الأخيرة؟

- بطبيعة الحال وبفضل الانتشار الكبير للتواصل الاجتماعى والمنصّات الرقميّة لم يعد يكفى حصر الأعمال بأبناء البلد الواحد، لذا بتنا نرى أعمالًا مشتركة وإنتاجات ضخمة تجمع العديد من الفنانين والكـتّاب والمخرجين من مختلف البلاد العربيّة، وهذا ما ينمّى الخبرات ويرفع من مستوى الأعمال، وكلّ ذلك فى صالح المشاهد الذى بات متطلّبًا بفضل اطّلاعه على ما يجرى فى كلّ العالم.

■ كيف رأيت تواجد الأعمال العربية وإنتاجها عبر المنصات الرقمية؟

- سبق وذكرت أهميّة هذه المنصّات التى فتحت المجال لتلقّى العديد من الأعمال العربيّة كونها لا تحدّ بتوقيت عرض معيّن، فهى تتّسع لكمّ كبير من الأعمال وتفتح المجال أمام العديد من صناع الدراما للمشاركة فى ترسيخ مفاهيم فنيّة ذات مستوى فكرى وإنتاجى وتنفيذى تسمح للمشاهد بأن يختار الأفضل.

■ وكيف رأيت الموسم الرمضانى المنقضى سواء فى مصر أو لبنان؟

- لا يمكن للمرء طبعًا أن يشاهد كلّ ما يقدّم فى الموسم الرمضانى، فهو قد يختار عملين أو ثلاثة ليتابعهما مباشرة، ثم ينتظر ردّات الفعل والآراء ليتابع من خلال الإنترنت ما فاته، والموسم المنقضى كان حافلًا ومتنوّعًا، إلّا أننى أرجو ألّا تنحصر الإنتاجات الكبيرة فى هذا الشهر الكريم.

■ الدراما اللبنانية رغم الأوضاع السياسية فى لبنان، إلا أنها قدمت أعمالا مميزة نالت إشادة النقاد مثل «2020» و«للموت».. كيف رأيت ذلك؟

- بالفعل كان للمسلسلين المذكورين تميّز كبير سواء على صعيد النقّاد أو على صعيد الجمهور، وأثبتا أنّه عندما يقدّم الإنتاج الظروف المواتية والمريحة لصنّاع الدراما من كتّاب ومخرجين وممثّلين وتقنيين، فإنّ المواهب متوفّرة وموجودة لتحصد النتائج الباهرة.

■ ما الرسالة التى يحملها كميل سلامة للبنان فى ظل ما تشهده؟ سواء للمواطنين أو الساسة؟

- لست من هواة الرسائل ولا من مقدّمى النصائح، همّى هو أن يكون الإنسان، مهما كانت مسؤولياته أو ظروفه مقتنعًا بأنّه يقدّم أفضل ما يمكنه فى مجال عمله، الإنسان فى سبيل الإنسان، والله يحمى كلّ البلاد والعباد.

■ هل تابعت أعمالا أخرى خلال الموسم المنقضى.. وأيها أعجبك؟

- رغم أنّه فى شهر رمضان المبارك يتمّ تقديم العديد من المسلسلات، إلا أنّ فكرة «السباق» قد تظلم بعض الأعمال وبعض الفنّانين، لنقل إنّ هناك مسلسلات قد تخدمها الحملات الإعلانية أكثر من غيرها فتجذب عددًا أكبر من المشاهدين، ولكن هذا لا يعنى حكمًا أنّها الأفضل، ولحسن الحظّ، بات وجود المنصّات والمواقع الإلكترونية يعطى فرصة لكلّ من لم يشاهد مسلسلًا معيّنًا خلال شهر رمضان، أن يتابع هذا المسلسل فيما بعد، وعن نفسى فإنّ وقتى خلال شهر رمضان سمح لى بمتابعة «هجمة مرتدّة» و«لعبة نيوتن» مصريًّا... و«عشرين عشرين» و«للموت» لبنانيًّا.. كما تابعت المسلسل السورى «قيد مجهول»، ولأن هذه المسلسلات أعجبتنى تابعتها ولم أنتقل إلى غيرها خلال تلك الفترة.

■ أيها أخذك أكثر.. التمثيل أم الإخراج والتأليف؟ وأيها وجدت نفسك فيه؟

- أنا ممثّل أوّلًا وأخيرًا.. فى المسرح ألّفت وأخرجت، كما ألّفت للتليفزيون، ولو لم أجد نفسى فى أى منها لما تابعته، أمّا ما يأخذنى أكثر فهو ما أقوم به فى اللحظة عينها، فإن كنت ممثّلًا فى عمل يأخذنى التمثيل فقط، وإن كنت كاتبًا ومخرجًا أتفرّغ لهذه الناحية.

■ هل تشعر أنك أديت ما تطلبه منك العمل الفنى وأديت رسالتك به بعد كل هذه السنوات والعطاء؟

- لا طبعًا.. فمن يشعر أنّه أدّى كلّ شىء، ينتهى، وطالما يمنحنى الله الصحّة والحيويّة والرغبة فى العطاء والتعلّم، سأحاول أن أتابع الطريق.

■ ابتعدت عن المسرح الذى شهد انطلاقتك لفترة 7 سنوات.. كيف كانت سنوات الغياب؟ ولماذا؟

- الغياب عن المسرح لم يكن اختياريًّا، بل بسبب ظروف العمل، خلال السنوات التى ذكرتم، سافرت لتنفيذ برامج فى الخارج كما شاركت فى 3 أفلام طويلة، وبما أنّ المسرح يتطلّب وقتا وجهدًا لكتابة النصّ والتدريبات ثم العروض لم أشأ أن أوزّع وقتى على أكثر من صعيد لأتمكّن من إتقان ما أنا بصدده.

■ هل من تعاون جديد فى مصر للمشاركة فى مسلسل آخر؟

- أقوم الآن بأداء دور فى مسلسل عربى يتم تصويره بين مصر ولبنان وسوريا، وعندما ننتهى منه أتطلّع إلى أكثر من تعاون جديد فى مصر.

■ من مِن النجوم المصريين ترغب فى التعاون معه؟ ومن يعجبك من جيل الشباب والكبار؟

- من الطبيعى ألّا أدخل فى لعبة الأسماء، إلّا أنّ العمل الجيّد، أى عمل، سيجذبنى إليه ويحفّزنى على التعاون والمشاركة، ومن البديهى أنّ مصر قدّمت أجيالًا من الفنّانين وتقدّم الآن شبابًا موهوبين صقلوا موهبتهم بالخبرة والدراسة، فالتعاون معهم سيكون مبنيّا على الاحتراف والاحترام المتبادل، شبابًا كانوا أم كبارًا.

■ يرتبط مشوار كميل سلامة بالنجاحات والمشاركة فى أعمال مهمة وتحقيق ردود أفعال كبيرة ومنها «قضية 23».. فماذا عن خطواتك القادمة؟

- طبعًا «قضيّة رقم 23» كان محطّة هامّة فى حياتى المهنيّة فهو قد أوصلنا إلى الترشّح لنهائيات الأوسكار، وأنا الآن أشارك فى مسلسل «سنوات الحبّ والحرب» الذى يجرى تصويره فى مصر ولبنان وسوريا وهو إنتاج ضخم أتوقّع أن يلاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه، وأنتظر ما يحمله إلىّ المستقبل من عروض ومشاريع.