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الأشد حرارة ورطوية .. حالة الطقس من اليوم إلى الجمعة 2 يوليو

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الأشد حرارة ورطوية .. حالة الطقس من اليوم إلى الجمعة 2 يوليو الأشد حرارة ورطوية .. حالة الطقس من اليوم إلى الجمعة 2 يوليو

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 27 يونيو إلى الجمعة 2 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة على شمال البلاد تكون العظمي ما بين ٧٠: ٩٠ % والصغري تصل إلى ٣٠% كما يؤدي ارتفاع الرطوبة بالمزيد من الاحساس بحرارة الطقس ليلا ونهارا ويسود طقس الاشد حرارة عن الفترة الماضية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة ليلا طوال هذه الأيام.

وفيما يلي حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 27 يونيو إلى الجمعة 2 يوليو 2021.

- حالة الطقس الأحد 27 يونيو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة.

- حالة الطقس الاثنين 28 يونيو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 38 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الثلاثاء 29 يونيو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 40 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الأربعاء 30 يونيو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الخميس 1 يوليو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- حالة الطقس الجمعة 2 يوليو 2021:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما تكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والسواحل الشمالية 33 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 27 يونيو إلى الجمعة 2 يوليو 2021.

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المصرى اليوم

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