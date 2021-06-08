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الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الجديدة.. الأحد

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الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الجديدة.. الأحد
تؤدي اليمين في نفس اليوم في حال حصولها على الموافقة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على الحكومة الجديدة.. الأحد

ذكر رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست سيُجري الأحد المقبل، تصويتاً على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول زعماء "إسرائيل" بقاء في سدة الحكم.

وستؤدي الائتلافية، التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزاباً عربية، اليمين في اليوم نفسه، إذا حصلت على موافقة البرلمان؛ لتنتهي بذلك فترة حكم "نتنياهو" الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاماً متصلة، ليحل محله القومي نفتالي بينيت، ووفقاً لـ"رويترز".

وأعلن يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الأربعاء الماضي، أنه و"بينيت"، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكّلا ائتلافاً حاكماً ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس، التي لم تأتِ بنتائج حاسمة، وكانت رابع انتخابات عامة تجريها "إسرائيل" في عامين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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