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"لن نتمكن من الاستمرار في دعمكم".. أمريكا تضغط على إسرائيل لإنهاء العنف بغزة

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"لن نتمكن من الاستمرار في دعمكم".. أمريكا تضغط على إسرائيل لإنهاء العنف بغزة "لن نتمكن من الاستمرار في دعمكم".. أمريكا تضغط على إسرائيل لإنهاء العنف بغزة
120 عضواً بالكونجرس دعوا "بايدن" إلى مطالبة تل أبيب بوقف غاراتها

ذكر موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمارس ضغوطًا مكثفة على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف "واللا" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصل هاتفيًا بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، للمطالبة بوقف إطلاق النار والعمل على إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبين الموقع أن "أشكنازي" ادعى أن إسرائيل في حاجة إلى أيام قتال أخرى في قطاع غزة للقضاء على بعض الأهداف الاستراتيجية لحركة حماس، ورد عليه "بلينكن" القول: "لن نتمكن من الاستمرار لوقت طويل في دعمكم علنًا وفي المؤسسات الدولية، وضد مبادرات في مجلس الأمن".

وأوضح "واللا" أن "بلينكن" أكد تعرض الإدارة الأمريكية لضغوط سياسية داخلية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار، حيث بعث 130 عضوًا في الكونغرس رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أمس، دعوا فيها إلى مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق نار فوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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