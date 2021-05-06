أخبار عاجلة

جسر الملك فهد.. مبادرات توعوية تتزامن مع رفع قيود السفر -
في "عارضة جازان".. إلقاء الكمامات أمام المحال ينذر بكارثة صحية -
الإخلاء الطبي الجوي ينقل عائلة سعودية مصابة بكورونا من الهند للمملكة -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
8 آلاف مستفيد من البرامج الدعوية الرمضانية لجمعية توعية الجاليات بالشرائع -
البلطان يخاطب الجهاز الفني واللاعبين : عودوا إلى سكة الانتصارات -
الأخضر السعودي إلى مصر اليوم .. للمشاركة في بطولة كأس العرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تعزي أسرة المستشار محمد الشويعر

Print
القيادة تعزي أسرة المستشار محمد الشويعر القيادة تعزي أسرة المستشار محمد الشويعر
في برقيتين من الملك وولي العهد

القيادة تعزي أسرة المستشار محمد الشويعر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ برقية عزاء ومواساة لأسرة مستشار مفتي عام المملكة العربية الشيخ محمد بن سعد الشويعر الذي وافته المنية مؤخراً، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته عبر الشيخ عزام بن محمد الشويعر باسمه ونيابة عن إخوانه وكافة أسرة الشويعر عن شكره وتقديره للقيادة على مواساتهم وصادق تعازيهم في وفاة والدهم، مثمناً هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة داعياً الله أن أن يديم على بلادنا تقدمها وازدهارها ورقيها وأن يصرف عنها الوباء والفتن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

"التعاون الإسلامي" تشيد بنتائج "مؤتمر باريس" وتقديم السعودية 20 مليون دولار منحة لدعم السودان

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية ترحِّب بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

السعودية تمنح السودان 20 مليون دولار لمعاجلة متأخرات الديون لدى النقد الدولي

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان

نيابة عن ولي العهد.. "ابن فرحان" يرأس وفد السعودية بمؤتمر باريس لدعم السودان