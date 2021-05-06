القيادة تعزي أسرة المستشار محمد الشويعر

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في برقيتين من الملك وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ برقية عزاء ومواساة لأسرة مستشار مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن سعد الشويعر الذي وافته المنية مؤخراً، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كما تلقى أبناء الفقيد برقية مماثلة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من جهته عبر الشيخ عزام بن محمد الشويعر باسمه ونيابة عن إخوانه وكافة أسرة الشويعر عن شكره وتقديره للقيادة على مواساتهم وصادق تعازيهم في وفاة والدهم، مثمناً هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة داعياً الله أن أن يديم على بلادنا تقدمها وازدهارها ورقيها وأن يصرف عنها الوباء والفتن.