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الفلكي "هندي": الخميس المقبل يوحد المسلمين بعيد الفطر

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أكد إمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأمريكتين

الفلكي

رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام، وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر بيوم "الخميس" يوحّد المسلمين بمختلف المدارس الفقهية.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي لـ"سبق": أنه في المملكة العربية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 11 مايو، وحيث تشير الحسابات الفلكية لظروف الرؤية باستحالة الرؤية في مساء يوم الثلاثاء وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساءً، مما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء.

وأضاف: وفق القاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال سوف يتم رمضان 30 يوماً يوم الأربعاء ويوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

وأكد الفلكي "هندي" أن أرقام الهلال الفلكية تُشير لإمكانية رؤية الهلال بالتلسكوب في الدول العربية وبالعين في الأمريكيتين، مما يعني أن يتحد أغلب المسلمين بيوم "الخميس" عيداً للفطر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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