أخبار عاجلة

خليك فى البيت و هنفسحك.. أجواء فرحة العيد فى المرسى أبو العباس و مراجيح الأطفال -
ثاني أكبر بحيرة في المكسيك تجف كليا! -
رسمياً.. نقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا من تركيا للبرتغال -
خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجّل 1512 إصابة بكورونا -
أكثر من 7 آلاف كادر في خدمة المصلين في المسجد النبوي خلال العيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشؤون الإسلامية" تستكمل توزيع 1100 سلة غذائية في فيتنام

Print
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإفطار

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإعلامي بسفارة المملكة العربية في بانكوك المشرف على تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في دولة فيتنام، اليوم السبت، توزيع 1100 من السلال الغذائية الرمضانية لهذا العام ١٤٤٢٤ه.

جاء ذلك وفق تنسيق وإشراف مستمر مع سفير المملكة العربية السعودية في فيتنام سعود بن فهد السويلم، وبمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وتم توزيع قرابة ٣٠٠ سلة غذائية في محافظة كندال برعاية وكيل وزارة الخارجية الفيتنامي سمان منان، ونائبه عوك سارون وعدد من المسؤولين في المنطقة .

وتم توزيع اكثر من ١٠٠ سلة غذائية في محافظة تاكياو برعاية حسين محمد فريد مستشار وزارة الأديان والطوائف ولي شكري عضو البرلمان ولا لاي رئيس الشرطة في محافظة تاكياو وعدد من المسؤولين في المنطقة.

وقال المشرف على التوزيع في فيتنام موفد الوزارة الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي: برنامج تفطير الصائمين بلغ أكثر ألف ومائة سلة غذائية ستوزع على العائلات الصائمة ويستفيد منه ثمانية آلاف مسلم في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

وأشاد المسلمون في فيتنام بهذه اللفتة الانسانية الرحيمة من المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, والمسؤولين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذ هذا البرنامج وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمة الأقليات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

إنفوجراف.. تعرَّف على مواقيت إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1442هـ بمناطق السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

خلال 33 عاماً مضت.. 13 ألف متبرع بالأعضاء في السعودية

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض

السعودية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتمريض