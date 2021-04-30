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في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً

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في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً في بيان "الصحة" اليوم عن كورونا: 9826 حالة نشطة منها 1335 حرجة و65194 فحصاً مخبرياً
أكّدت ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية وتطبيق التباعد الاجتماعي

في بيان

أكّدت «الصحة» ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار ، وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

‏وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة، وتعافي (1071) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة؛ منها (1335) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (11) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6957) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (65194) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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