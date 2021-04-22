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"العاصمة" النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض

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"العاصمة" النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض "العاصمة" النموذجي يتلقى خطاب شكر من هيئة الرياض
لمشاركة المعهد في حملة "الصلاة نور"

تلقى القائد العام لمعهد العاصمة النموذجي عادل الطخيم خطاب شكر وتقدير من مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض عبدالله الشبانات على مشاركة المعهد الفعالة في حملة "الصلاة نور".

وكان المعهد قد شارك في حملة (الصلاة نور) ضمن الشراكة بين وزارة التعليم والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستمرت خلال الفصل الدراسي الثاني، وكانت المشاركات عن بُعد؛ نظراً لظروف جائحة كورونا.

وتم خلال المشاركة نشر أعمال الطلاب من كلمات توعوية وفيديوهات ورسومات عبر حسابات التواصل التابعة للمعهد، وكذلك تفعيل أداء الصلوات خلال اليوم الدراسي عبر منصة "مدرستي" وغرس تعظيمها في نفوس الطلبة.

كما تلقى مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري خطاب شكر مماثلاً لنجاح الحملة الاعلامية لبرنامج "الصلاة نور".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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