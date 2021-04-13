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شاهد.. انطلاق قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

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لدى عدد من الجمعيات الخيرية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية

شاهد.. انطلاق قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

‬ أطلقت جمعية هدية الحاج والمعتمر، مسيرة خيرية محملة بالسلال الغذائية الرمضانية؛ المخصصة للأسر المحتاجة بأحياء العاصمة المقدسة، المسجلين في قوائم المستفيدين لدى عدد من الجمعيات الخيرية التي تغطي الأحياء تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

جاء ذلك بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد بن محيل الصواط، الذي وقف على مسيرة القافلة، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية محمود بن محمد سنكي والإدارة التنفيذية للجمعية.

ويعمل فريق جمعية هدية على إيصال السلال الغذائية إلى منازل المستفيدين داخل الأحياء السكنية باستخدام تطبيق "هدية" الإلكتروني، الذي يتيح آلية للتحقق من تسلّم الأسرة المحتاجة للمساعدات من خلال رموز التحقق الرقمية.

وأوضح "سنكي" أن هذه المبادرة أطلقت بالتزامن مع غرة شهر رمضان شهر الخير والبركة؛ لتغطية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة في أحياء مكة المكرمة بالشراكة مع 16 جهة خيرية، سبق لها التحقق من صحة الاحتياج وأدرجت تلك الأسر في قوائم المستفيدين لدى تلك الجهات.

وذكر "سنكي" أن عدد السلال الموزعة 20 ألف سلة غذائية غنية بالمواد الغذائية المنوعة للسفرة الرمضانية.

ودعا المحسنين إلى البذل والعطاء لبرامج وخدمات الجمعية في هذا الشهر المبارك من خلال متجر هدية الإلكتروني HGC.org.sa أو التحويل عبر حساباتها البنكية، أو زيارة مكاتب الجمعية المجاورة لساحات الحرمين الشريفين.

شاهد.. انطلاق قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

شاهد.. انطلاق قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

شاهد.. انطلاق قافلة الـ20 ألف سلة رمضانية للأسر المحتاجة بمكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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