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نجاح إجراء عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي

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نجاح إجراء عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي نجاح إجراء عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي
بقيادة استشاري الأوعية الدموية الدكتور "هيزعي"

نجاح إجراء عمليتين نوعيتين بمستشفى عسير المركزي

تمكن فريق طبي متخصص في قسم الأوعية الدموية بمستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري الأوعية الدموية الدكتور عبد الله هيزعي، من إجراء عمليتين نوعيتين.

جاءت العملية الأولى لمريض كان يعاني من انسلاخ حاد ومفاجئ في الشريان الأورطي الصدري؛ حيث تم التدخل الطبي بإصلاحه بدعامات شريانية في وقت قياسي دون الحاجة لعمل شق جراحي.

وكانت العملية الثانية لمريض آخر كان يعاني من توسع ممتد في شرايين الصدر والبطن، وأزمات قلبية وضعف بعضلة القلب.

وقد جرى إصلاح التمدد بعمل الدعامات المناسبة للشرايين، وتكللت كلتا العمليتين بالنجاح. وغادر المريضان المستشفى وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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