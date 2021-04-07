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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "الخميس" وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم وفوري

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "الخميس" وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم وفوري الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف "الخميس" وتطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم وفوري
خارجية أبو ظبي: أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة في مدينة خميس مشيط من خلال طائرة مفخّخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكّدت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكرّرة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، جدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكّد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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