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احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

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احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

توج الأمير عبدلله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدلله الراجحي، بكأس الاتحاد السعودي للفروسية لقفز الحواجز بعد تحقيقه للمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني الفارس عبدلله الشربتلي، ونال الفارس عبد الرحمن الراجحي المركز الثالث، وذلك خلال المنافسات التي جرت أمس في مركز الغزاوي للفروسية بجدة.

ونال الفارس عبدلله الشربتلي المركز الأول في كأس وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما كان المركز الثاني من نصيب الفارس عبد الرحمن الراجحي، ونالت الفارسة دلما ملحس المركز الثالث.

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

احتضنها مركز الغزاوي بجدة.. عبد الله بن فهد يتوّج الفائزين بكأس اتحاد الفروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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