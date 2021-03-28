"الصحة": مواعيد تلقي لقاح كورونا ستتاح بشكل أكبر في المرحلة القادمة

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داعياً الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لتناوله لتجاوز الجائحة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن مواعيد تلقي لقاح كورونا ستكون متاحة بشكل أكبر في المرحلة القادمة، داعياً الجميع إلى ضرورة المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي"؛ لتجاوز الجائحة بسلام والوصول إلى مناعة مجتمعية.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن الوزارة رصدت خلال المدة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك في الحالات الحرجة، مرجعاً ذلك إلى التجمعات داخل المنازل بنسبة 60% إلى 70%، حاثاً الجميع على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية سواءً لمن أخذ اللقاح أو من لم يأخذه.

وأفاد "العبدالعالي" أن عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها عبر مراكز اللقاح في مناطق المملكة كافة بلغت 4053069 جرعة معطاة.