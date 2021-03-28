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"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع لتحقيق المصالح المشتركة

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"الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا لتحقيق المصالح المشتركة "الحجرف": حريصون على تعزيز العلاقات مع لتحقيق المصالح المشتركة
استعرض آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي مع سفير موسكو بالمملكة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حرص دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات التعاون بينها وبين جمهورية الاتحادية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة اليوم سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة العربية سيرجي كوزلوف.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك لا سيما في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تم بحث أولويات التعاون بين الجانبين وما يعززها لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2011 لتعزيز التعاون بين الجانبين في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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