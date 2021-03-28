نائب أمير حائل يرعى حفل ميدان الفروسية الـ21 لهذا الموسم

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يرعى نائب أمير منطقة حائل، نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، يوم غد الاثنين حفل ميدان فروسية منطقة حائل (21) لهذا الموسم.

وسيقام الحفل من الساعة 2:30م وحتى الساعة 6:00م، وتبلغ قيمة الجوائز المالية أكثر من 150 ألف ريال، وعدد 7 سيارات، وسيتم توزيعها في نهاية الحفل.

وقال مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي: إن رعاية نائب أمير المنطقة ليست مستغربة، وتأتي تأكيدًا منه على دعم هذه الرياضة العريقة؛ مشيرًا إلى أن السباق يتكون من ثمانية أشواط مسافتها 1600 متر، باستثناء الشوط الأول والثاني والثالث مسافتها 1400 متر.

وأضاف التبيناوي: خُصص الشوط السابع والثامن للضيوف المشاركين من خارج منطقة حائل.

ميدان الفروسية منطقة حائل