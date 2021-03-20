بعد مواجهات عنيفة.. الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في جنوب تعز

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كبّد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات العسكرية

حررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت عددًا من التباب في جبهة الشقب جنوب شرق محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن مواجهات عنيفة أسفرت عن تحرير تباب الفراوش والذراع وسط تراجع وفرار عناصر الميليشيا الانقلابية المدعومة من إيران.

وبيّن المصدر أن الجيش الوطني كبّد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، واستعاد منها أسلحة، منها مدفع 120 وبي 10.. وما زالت المواجهات مستمرة.

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