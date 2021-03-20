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إغلاق جزئي لمقر إقامة بعد تفشي كورونا بين موظفيه

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إغلاق جزئي لمقر إقامة ترامب بعد تفشي كورونا بين موظفيه إغلاق جزئي لمقر إقامة بعد تفشي كورونا بين موظفيه

مصراوي Masrawy

08:13 م السبت 20 مارس 2021

نيويورك - (بي بي سي)

أُغلق مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، جزئيًا بعد أن ثبتت إصابة بعض الموظفين بمرض (كوفيد-19) حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية.

والمنتجع الذي يملكه ترامب ويقع في ولاية فلوريدا هو المقر الرسمي له، منذ أن ترك منصبه في يناير.

وقالت إدارة المنتجع في بيان إنه تم إغلاق نادي الشاطئ وغرفة الطعام، لكنها لم تحدد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالوباء.

وأصيب ترامب بفيروس كورونا في أكتوبر الماضي، وتم تطعيمه في يناير.

وفي وقت تشخيص إصابته، تم إدخاله إلى المستشفى لعدة أيام وعولج بجرعة منخفضة من علاج الستيرويد ديكساميثازون.

كما ثبتت إصابة زوجته ميلانيا ترامب ونجله بارون بالفيروس، وكذلك العديد من مسؤولي البيت الأبيض المقربين من الرئيس آنذاك.

وفي رسالة بريد إلكتروني إلى الأعضاء حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، قالت إدارة المنتجع إنها تتبع "جميع إجراءات الاستجابة المناسبة"، وستظل خدمات الحفلات والفعاليات مفتوحة.

وفي يناير الماضي، ظهرت صور من حفلة ليلة رأس السنة في منتجع "مار إيه لاغو" أظهرت عددا من الضيوف لا يرتدون أقنعة. وتلقى المنتجع تحذيرا رسميا من إدارة مقاطعة "بالم بيتش"، جاء فيه إن الحدث انتهك القواعد المرتبطة بوباء كورونا.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن النادي يخطط لاستضافة أحداث، خلال معتكف الربيع للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الشهر المقبل.

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