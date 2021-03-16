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وزير المواصلات الليبي يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد

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وزير المواصلات الليبي يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد وزير المواصلات الليبي يؤكد دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط لتحريك عجلة الاقتصاد

مصراوي Masrawy

11:31 م الثلاثاء 16 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أكد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الشهوبي، والمسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة، تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط، كونها الرافد الأساسي والممول الرئيسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة، التي يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم الثلاثاء أوردته بوابة الوسط الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع الشهوبي، حيث تم مناقشة خطط المؤسسة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، بما يحقق مزيدا من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيرا خلال السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء، أكد صنع الله أن المؤسسة وشركاتها وبعزيمة كل عاملي قطاع النفط الشرفاء لن تدخر أي جهد لأجل تقوية اقتصادها، وتأمين وحفظ ثرواتها من أجل الأجيال القادمة، الذين سيساهمون في بناء الدولة الليبية المزدهرة التي ينشدها جميع الليبيين.

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