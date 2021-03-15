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البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا"
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
الصين: تسجيل 4 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
تجرد من الإنسانية وألقى طليقته من الدور الثالث
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
الست روحية (40) سنة فى رعاية ثلاث ابناء ذوي احتياجات خاصة.. الرئيس يوجه بحل مشكلاتها
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
استعدوا لتقلبات جوية استثنائية.. والانتقال من درجة حرارة (36) لـ (20) فى أقل من أسبوع!
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
اتفقا على قتل أزواجهما ليخلو لهما الجو.. واختلفا فى التفاصيل فقامت هي بالعملية كلها وسقطا سويا
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا وفئات جديدة تنضم لأصحاب الأولوية..ومفاجأة فى مايو بالنسبة للتطعيمات
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
يا راجعين من عند النبي الغالي.. رسام الحجاج بقاله 56 سنة بيرسم للى راجعين من الحج.. عم عيد فنان
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
استعدوا لأكثر يوم حار منذ بداية السنة.. والعظمى تتجاوز المعدلات الطبيعية
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
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مساء dmc - بني سويف تحتفل بعيدها القومي غدا.. ذكرى مواجهة الإنجليز في 1919
DMC
DMC
الاثنين 15 مارس 2021 09:10 صباحاً
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