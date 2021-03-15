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البيت الأبيض يرشح السيناتور الديمقراطى السابق بيل نيلسون لرئاسة وكالة "ناسا"
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
مقتل 14 شخصا فى حادث تحطم حافلة بوسط سريلانكا
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
الصين: تسجيل 4 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج
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السبت 20 مارس 2021 09:06 صباحاً
تجرد من الإنسانية وألقى طليقته من الدور الثالث
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
الست روحية (40) سنة فى رعاية ثلاث ابناء ذوي احتياجات خاصة.. الرئيس يوجه بحل مشكلاتها
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
استعدوا لتقلبات جوية استثنائية.. والانتقال من درجة حرارة (36) لـ (20) فى أقل من أسبوع!
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
اتفقا على قتل أزواجهما ليخلو لهما الجو.. واختلفا فى التفاصيل فقامت هي بالعملية كلها وسقطا سويا
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
وصول كميات كبيرة من لقاح كورونا وفئات جديدة تنضم لأصحاب الأولوية..ومفاجأة فى مايو بالنسبة للتطعيمات
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
يا راجعين من عند النبي الغالي.. رسام الحجاج بقاله 56 سنة بيرسم للى راجعين من الحج.. عم عيد فنان
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
استعدوا لأكثر يوم حار منذ بداية السنة.. والعظمى تتجاوز المعدلات الطبيعية
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السبت 20 مارس 2021 09:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أعمال شغب على الساحل الغربي الأمريكي في ذكرى مقتل الشابة السوداء بريونا تايلور
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 15 مارس 2021 09:01 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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