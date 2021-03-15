حدث ليلاً| تفاصيل تمويل شقق محدودي الدخل وهجوم عمرو أديب على محمد رمضان

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مصراوي Masrawy

44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 431 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 147234 حالة حتى اليوم.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/3/15/1987397

أقل فائدة في التاريخ.. تفاصيل تنفيذ مبادرة إسكان متوسطي ومحدودي الدخل

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إجراءات تنفيذ مبادرة تمويل إسكان متوسطي ومحدودي الدخل، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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فيديو.. الصحة تحذر المواطنين من التجمعات الأسرية في رمضان

قالت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إنه كان من المتوقع بناء على التعليمات الصادرة بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية، كان ينخفض عدد مصابي فيروس كورونا بشكل أكبر.

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"مفتحناش النار عليك.. ومعملكش غير إعلام بلدك".. أديب ردًا على هجوم محمد رمضان

عقب الإعلامي عمرو أديب، على هجوم الفنان محمد رمضان له بسبب تناوله لإصابة الفنان الشاب يوسف عمر، خلال تصوير أحد الإعلانات التجارية، قائلا: "فوجئت أن نمبر وان نشر بوست ينتقدني فيه وينتقد الإعلام المصري".

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الداخلية: ضبط المتهم بالتحرش بفتاة في المترو.. والمتهم: كنت بعدل هدومي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات وضبط مرتكب الواقعة.

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الزراعة: أجهزة متطورة للتقليح الاصطناعي والتحسين الوراثي للماعز وزيادة إنتاج الألبان

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، إنه لأول مرة في مصر وفي معهد بحوث التناسليات يتم التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة في الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المحمول، وقسطرة روبرتسون المتوافقة مع المنظار لغرض التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة باستخدام قصيبات السائل المنوي أو الجنين المجمد.

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​​رئيس "القومي لحقوق الإنسان": هناك احتياج لعودة الدور المحوري للمدرسة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل "التعليم: بين الواقع والمأمول" اليوم الأحد، وقال محمد فايق، رئيس المجلس، إنه منذ بداية عمل المجلس كان هناك اهتمام شديد بالتعليم كوّنه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وعنصرا جوهريا للتنشئة الاجتماعية، وركيزة أولية للتنمية، فضلا عن دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وإرساء قيمها ومفاهيمها في وجدان الطلاب الذين هم مستقبل مصر.

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مسؤول بريطاني: "لا شك" ستكون هناك موجة أخرى من كوفيد-19

قال رئيس "مكتب الإحصاءات الوطنية" بالمملكة المتحدة إيان دايموند إنه "ليس لديه شك" في أنه ستكون هناك موجة أخرى من إصابات كوفيد-19 في فصل الخريف،وإن هناك الكثير من الاختلافات بالنسبة للمدن والقرى في بريطانيا من حيث عدد الأشخاص الذين لديهم الأجسام المضادة.

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ليبيا: اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية للتشاور حول أولويات عملها

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، مع عدد من وزراء الحكومة للتنسيق والتشاور حول أولويات عمل الحكومة.

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