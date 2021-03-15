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نيفين جامع: باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية

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نيفين جامع: باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية نيفين جامع: باب التقديم مفتوح أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية

مصراوي Masrawy

02:15 ص الإثنين 15 مارس 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن باب التقديم لايزال مفتوحًا أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات إنتاجية بالـ7 مجمعات صناعية التي تم طرحها مؤخرًا، لافتة إلى أنه تم بالفعل بدء إجراءات التخصيص إلا أن هناك عدد من الوحدات الشاغرة بهذه المجمعات والمتاح تخصيصها لمن يرغب من المستثمرين.

وقالت إنه يجري حاليًا إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتطويرها وتفعيل دورها في خدمة حركة الاستثمار الصناعي في ، خاصة وإنها تعد أحد أهم الكيانات الحكومية المعنية بتنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي للاستماع إلى ردود الوزيرة على أسئلة النواب، التي أثيرت خلال الجلسة العامة للمجلس والخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة بصدد الإنتهاء من ميكنة كافة الخدمات التى تتيحها الهيئة العامة للتتمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين ،فضلاً عن مراجعة منظومة تخصيص الأراضى من خلال لجنة تم تشكيلها برئاسة هيئة التنمية الصناعية وبمشاركة كافة الأجهزة المعنية بهدف التأكد من جدية المستثمرين الحاصلين على أراضي خلال المرحلة الماضية، حيث أنه في حالة عدم الجدية يتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها مرة أخرى.

وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيق كامل مع كافة البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم آليات تمويلية ميسرة لصغار المستثمرين بالمجمعات الصناعية، خاصة فيما يتعلق بشراء الآلآت والمعدات لمساعدتهم في بدء عملية الإنتاج، مؤكدةً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة لإنتاج المنتجات التي يتم استيرداها من الخارج.

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