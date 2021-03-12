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نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدات المحلية لقري برقاش ونكلا وطريق المنصورية

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نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدات المحلية لقري برقاش ونكلا وطريق المنصورية نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدات المحلية لقري برقاش ونكلا وطريق المنصورية

مصراوي Masrawy

11:47 م الخميس 11 مارس 2021

مصراوي
تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المشروع القومي لتبطين الترع، بنطاق مركز ومدينة منشأة القناطر.

وزار نائب المحافظ مشروع تبطين وتأهيل ترعة محمود خليل بقرية برقاش، والوحدة المحلية لقريتي برشاق ونكلا، وطريق المنصورية وشارع جمال عبدالناصر، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات وللوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة، وشددا على الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامى والإشغالات بشوارع المدينة أولا بأول.

وتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة منشأة القناطر، لمتابعة العمل داخل المركز ودورة العمل المميكنة التي تبدأ بتقديم الطلبات للحصول على الموافقات، ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ولضمان سرعة وشفافية وكفاءة العمل الحكومية، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

وجه نائب المحافظ بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل في تقديم كافه سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح، والتقى رؤساء الوحدات المحلية بمركز منشأة القناطر لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة بناءا على توجيهات محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لرفع تجمعات القمامة ورفع الإشغالات أول بأول ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدات المحلية، مشيرا إلى ضرورة بذل المزيد من المجهودات والإخلاص في العمل والإصرار للارتقاء بمستوى مختلف الخدمات بنطاق الوحدات المحلية من أجل تحقيق آمال المواطنين.

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