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محمود علي حسن قارئا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد عبدالرحيم القنائي بقنا

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محمود علي حسن قارئا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد عبدالرحيم القنائي بقنا محمود علي حسن قارئا.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة بمسجد عبدالرحيم القنائي بقنا

مصراوي Masrawy

10:18 ص الجمعة 05 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة، قيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور المحافظ اللواء أشرف الداودي.

ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان:"رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ محمود علي حسن.

شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

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