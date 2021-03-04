أخبار عاجلة

اليونان.. اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بأثينا في احتجاجات على "تجاوزات الشرطة" -
"الأرصاد" ينبِّه الرياض ومكة والمدينة: رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في الرؤية -
كبير الجمهوريين بـ"الشيوخ" يعلن تأييده فرض عقوبات على النظام التركي -
المعارضة الإيرانية بالعراق تنظم وقفة احتجاجية لتخوفهم من القمع العابر للحدود -
برئاسة الملك.. "الوزراء" يُصدر 10 قرارات ويتابع ردود الأفعال الدولية الرافضة للاعتداءات الحوثية -
أمين تبوك يشدد في اجتماعه برؤساء البلديات على متابعة التعديات وعدم التهاون -
"أبونيان" وكيلاً للداخلية لشؤون المناطق -
الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة -
"فهد بن تركي" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته نائبًا لأمير القصيم -
اختتام برنامج "جدارات" للتطوع الاحترافي بـ 15 ألف ساعة تدريبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد سقوط شرفته.. إزالة عقار قديم لخطورته على المارة في السويس- صور

Print
بعد سقوط شرفته.. إزالة عقار قديم لخطورته على المارة في السويس- صور بعد سقوط شرفته.. إزالة عقار قديم لخطورته على المارة في السويس- صور

مصراوي Masrawy

09:47 ص الخميس 04 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

نفذ حي الأربعين في السويس، اليوم الخميس، قرار إزالة لعقار داهم الخطورة، بعد تصدع المنزل وسقوط شرفته أمس.

وقال ممدوح أنور رئيس حي الأربعين إن المحافظ وجه بسرعة إزالة العقار، ومراجعة قرارات إزالة العقارات داهمة الخطورة وتنفيذها تباعًا حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه جرى إزالة العقار اليوم، وهو عبارة عن منزل أهالي قديم مكون من طابقين بشارع أبو بكر الصديق بكفر حودة، لخطورته على العقارات المجاورة والمواطنين.

وكانت غرفة النجدة تلقت أمس بلاغًا من المواطنين بسقوط شرفة الدور الأول بعقار يقيم فيه مسن وزوجته.
فيما جرى إخلاء المنزل، ونقل الأسرة إلى المدرسة الفندقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

أم وابنتاها لقوا مصرعهم.. قرارات النيابة في حريق مخزن أخشاب بالحدائق

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

بسبب تسرب مادة حارقة.. مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث سير في الفيوم

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

فيديو | احتفال بمولد السيدة زينب رغم كورونا.. مئات المصريين في رحاب "سليلة الأشراف"

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

بعد انقطاع 7 سنوات.. استئناف الرحلات الجوية بين بنغازي ومصراتة

شبكة عيون الإخبارية