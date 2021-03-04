بعد سقوط شرفته.. إزالة عقار قديم لخطورته على المارة في السويس- صور

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مصراوي Masrawy

السويس- حسام الدين أحمد:

نفذ حي الأربعين في السويس، اليوم الخميس، قرار إزالة لعقار داهم الخطورة، بعد تصدع المنزل وسقوط شرفته أمس.

وقال ممدوح أنور رئيس حي الأربعين إن المحافظ وجه بسرعة إزالة العقار، ومراجعة قرارات إزالة العقارات داهمة الخطورة وتنفيذها تباعًا حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه جرى إزالة العقار اليوم، وهو عبارة عن منزل أهالي قديم مكون من طابقين بشارع أبو بكر الصديق بكفر حودة، لخطورته على العقارات المجاورة والمواطنين.

وكانت غرفة النجدة تلقت أمس بلاغًا من المواطنين بسقوط شرفة الدور الأول بعقار يقيم فيه مسن وزوجته.

فيما جرى إخلاء المنزل، ونقل الأسرة إلى المدرسة الفندقية.