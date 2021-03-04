مصرع طالب سقط من القطار أثناء وقوفه على الباب بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من قطار بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة وإيداعها المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طهطا بسقوط شخص من قطار بالقرب من محطة سكة حديد فرعية دائرة المركز.

تبين أنه أثناء استقلال "على. ع" ٢١ عامًا طالب ويقيم دار السلام قطار مميز "القاهرة– أسوان" وأثناء وقوفه بجوار أحد الأبواب اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أدى لوفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، ولم ينتج عن ذلك أي تجاوزات بحركة سير القطارات.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة كسور بعظام الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.