غرق طفل أثناء لهوه على حافة ترعة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، أثناء لهوه على حافة ترعة أمام المنزل، في البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا، إخطارًا من المستشفى المركزي، بوصول الطفل "يوسف. ا" 6 أعوام ويقيم دائرة المركز جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء لهو ابنه على حافة ترعة مجاورة للمنزل سقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.