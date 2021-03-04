حرائق بمنزل.. القبض على سيدة لاتهامها بممارسة الدجل والشعوذة في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقت مباحث قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد، القبض، على سيدة لاتهامها بممارسة الدجل والشعوذة، والتسبب في حرائق داخل وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي.

وتعود الواقعة لتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مواطن يسكن بمنطقة الرحاب في حي الضواحي ببورسعيد، يفيد حضور عمة خطيب ابنته السابق لمنزله بدعوى قيامها بإنهاء أعمال دجلة وشعوذة قامت بها تسببت في حرائق بمنزله أكثر من مرة، وجرى إعداد كمين لها والقبض عليها، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وكانت إدارة الحماية المدنية قد تمكنت صباح أمس الأربعاء من السيطرة على حريق هائل نشب في وحدة سكنية بمنطقة الرحاب، في الوقت الذي تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة على أنها نوع من "الأعمال السفلية" والسحر الأسود.