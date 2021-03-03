غدًا.. العرض الأخير لمسرحية "جنة هنا" في كفر الشيخ (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد قصر ثقافة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "جنة هنا"، لفرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة، ضمن العروض المحددة للفرقة في المحافظة.

العرض من بطولة عبير الطوخي في دور "هنا"، وهالة سرور في دور "جنة"، والفنان محمد دياب، في دور بائع الروبابكيا، ومن تأليف صفاء البيلي، وأشعار مسعود شومان، وألحان أحمد الناصر، وديكور مي زهدي، ومكياج جهاد سعيد، وسامح مجاهد، مديرا الفرقة، ومخرج منفذ نائل علي، وإخراج محمد صابر.

وقال الشاعر والفنان إبراهيم رياض، أحد الرموز الثقافية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، إن العرض المسرحي "جنة هنا"، يدور حول فكرة انتظار الأب الذي لا يعود، اقتباسًا من ثيمة "في انتظار جودو"، للمؤلف صمويل بيكيت، ويناقش العرض تلك الجدلية الدائمة بين القديم والموروث في مواجهة الجديد، ويميل نص العرض المسرحي إلى الكتابة الفلسفية في ديالوج أكثر من رائع.

يذكر أن فرقة مسرح الغد جرى تحديد 4 عروض لها في محافظة كفر الشيخ، ضمن ترشيحات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لعرض المسرحية في المحافظات المصرية، منهم عرض يومين على مسرح فرع ثقافة كفر الشيخ، حضر عرضًا منهما اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويومين آخرين يجرى عرضهما على خشبة مسرح قصر ثقافة دسوق، وتنتهي عروضها غدًا الخميس.