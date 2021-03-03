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غدًا.. وزير الثقافة تطلق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

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غدًا.. وزير الثقافة تطلق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية" غدًا.. وزير الثقافة تطلق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"

مصراوي Masrawy

10:30 م الأربعاء 03 مارس 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غدًا الخميس، فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتي تستمر طوال العام الحالي 2021، بالمركز الثقافي في بورسعيد.

تبدأ مراسم الاحتفال بعروض لفرقتي بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، يليها افتتاح معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لتكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفني ويضم فقرات غنائية لنجمي الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هاني شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته في المحافظة التي تستضيف المؤتمر العام لأدباء ، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح، وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضي 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة كورونا ليجرى تفعيلها هذا العام.

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