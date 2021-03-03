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ضبط عاطلين بحوزتهما 17 كيلو حشيش في الفيوم

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ضبط عاطلين بحوزتهما 17 كيلو حشيش في الفيوم ضبط عاطلين بحوزتهما 17 كيلو حشيش في الفيوم

مصراوي Masrawy

09:48 م الأربعاء 03 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحى:

ضبطت مباحث الطرق والمنافذ بمديرية أمن الفيوم، اليوم الأربعاء، كمية كبيرة من الحشيش المخدر، بحوزة متهمين، مقيمين بمركز الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي، نائب مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء إبراهيم، رئيس مباحث الطرق والمنافذ، بضبط "م .أ" 27 سنة، و"ن .هـ" 30 سنة، عاطلين، بحوزتهما 17 كيلو حشيش خام، و10 آلاف جنيه، و4 هواتف محمولة، أثناء محاولة تهريبها عبر كمين الروس بطريق أسيوط الغربي بدائرة مركز الفيوم.

وأمام اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي، اعترف المتهمين بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، مستخدمين السيارة التي جرى ضبطها.

وأحيل المتهمين لنيابة مركز الفيوم والتي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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