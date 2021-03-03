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بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان و"تنمية الصعيد" لدعم المشروعات الاستثمارية (صور)

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بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان و"تنمية الصعيد" لدعم المشروعات الاستثمارية (صور) بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان و"تنمية الصعيد" لدعم المشروعات الاستثمارية (صور)

مصراوي Masrawy

08:08 م الأربعاء 03 مارس 2021


أسوان - إيهاب عمران:

وقعت جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لدعم المشروعات الاستثمارية.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة تمثل بيت الخبرة وقاطرة التنمية بمحافظة أسوان، من خلال تنوع تخصصات كلياتها ووحداتها المتمثلة في المراكز المتخصصة ومركز الاستشارات الهندسية، وكليات الجامعة المختلفة، لتحقيق الشراكة مع مشروعات هيئة تنمية الصعيد والعمل على تقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات العلمية في كافة المجالات التي تشرف عليها جامعة أسوان.

وأضاف أن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك والبنّاء بين الهيئة وجامعة أسوان في شتى المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على مجتمع الصعيد وفتح فرص عمل لأبنائه.

ومن جانبه قال اللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تسعى لتعزيز سبل التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لتذليل كافة معوقات الاستثمار في محافظات الصعيد وتنمية موارد ما تملكه كل محافظة.

وأوضح وائل أبو طالب، المتحدث الإعلامي لهيئة تنمية الصعيد، أن البروتوكول يهدف إلى قيام جامعة أسوان بإمداد هيئة تنمية الصعيد بكافة المعلومات والخبرات في المجالات والأنشطة التي تقوم بتنفيذها الهيئة في محافظة أسوان من خلال مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة وتطوير واستغلال مزارع الجامعة لخدمة قطاع البيئة والمجتمع وزيادة القيمة المضافة لها.

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